Vreme: V zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 22. aprila - Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu popoldne in zvečer lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, v Prekmurju in na Štajerskem pa bo proti večeru prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.