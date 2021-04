Dnevnik o tveganih investicijah v nogomet (22. 4.)

Ljubljana, 21. aprila - Miha Štamcar v komentarju Navijači premagali superligo, a za koliko časa? piše o ameriški banki JP Morgan Chase, ki da je vpletena v množico afer. Ob investiciji v evropsko superligo so se očitno ušteli. A navijači in Čeferinove politične zveze ter spretnosti so globalne korporacije od ustanovitve nekakšne zaprte lige odvrnili za kratek čas.