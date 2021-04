Cinkarna Celje v finalu, Ježica in Triglav bosta igrala še tretjo tekmo

Ljubljana, 21. aprila - Današnji košarkarski tekmi v Domžalah in Ljubljani sta določili eno finalistko 1. SKL za ženske. To je postala ekipa Cinkarne Celja. Za določitev drugega finalista bo potrebna tretja tekma, ki bo v Kranju 27. aprila, saj so Ježičanke v boju s Triglavom po fenomenalni predstavi Nikoline Delić, ki je dosegla 31 točk, izenačile izid v zmagah na 1:1.