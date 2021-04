Newyorške borze po dveh dneh izgub zopet z rastjo

New York, 21. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po padcih zaradi pomislekov o vrednotenju in zaskrbljenosti zaradi naraščajočih izbruhov v Indiji in drugih državah pretekla dva dni, je bilo današnje razpoloženje vlagateljev "zelo pozitivno", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.