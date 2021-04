Vlada pripravila predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja

Ljubljana, 21. aprila - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja in ga bo poslala v obravnavo državnemu zboru. Predlog je nadomestil prejšnjega, ki ga je vlada pripravila na seji 8. aprila, v katerega so sedaj vnesli nekaj manjših popravkov, so sporočili po današnji seji vlade.