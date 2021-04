Že od petka dovoljeno prehajanje med regijami in zbiranje do deset ljudi

Ljubljana, 21. aprila - Vlada je danes odločila, da bo že od petka dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Po novem pa bo dovoljeno zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, in ne več sto, kot to velja trenutno. Enaka omejitev bo veljala tudi za javne prireditve, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.