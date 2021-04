Gasilci pogasili požar na OŠ Franceta Prešerna v Kranju, pogorela je učilnica

Kranj, 21. aprila - Gasilci so pogasili požar, ki je okrog pol osme ure zvečer izbruhnil na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. Pogorela je ena od učilnic, so sporočili s PU Kranj. Iz stavbe so evakuirali pet oseb. Policisti bodo kraj požara zavarovali, kriminalisti pa bodo preiskavo nadaljevali v četrtek. Nastala je materiala škoda.