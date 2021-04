Od ponedeljka se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi

Ljubljana, 25. aprila - Vlada je 21. aprila sprejela nov odlok za šport v času epidemije covida-19, po katerem se od ponedeljka sproščajo vsa tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa bo dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok se bo uporabljal do vključno 2. maja, potem bo vlada vnovič preverila ukrepe glede na zdravstveno stanje.