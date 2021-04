Primorske novice o izzivih šolarjev in maturantov (22. 4.)

Koper, 21. aprila - Mirjana Cerin v komentarju Pečat korona generacije piše o neznankah, s katerimi se ob maturi, cepljenju, nacionalnem preverjanju znanja soočajo maturanti in osnovnošolci. Avtorica se sprašuje, ali je vztrajanje na ustaljenih tirnicah mature in šolskega leta več vredno kot zdrav razvoj in sreča otrok in mladostnikov.