V soboto odprtje teras po vsej državi, v ponedeljek nastanitve z določenimi omejitvami

Vlada je očitno na današnji seji potrdila nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki nekoliko sprošča do zdaj veljavne ukrepe. Sporočila za javnost po seji vlade sicer še ni, je pa sproščanje na seji odbora DZ za gospodarstvo, na kateri razpravljajo o problematiki ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in ostalem storitvenem sektorju, napovedal Zajc.

Kmalu zatem je novico o sproščanju prek Twitterja sporočilo tudi gospodarsko ministrstvo, ki je zapisalo, da se v vseh statistični regijah ohranja sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti. Tako bo dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti in strežbe na terasah in vrtovih ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih ob testiranju gostov.

V treh rumenih regijah - pomurski, obalno-kraški in goriški - pa se sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih.

Odlok začne veljati v soboto, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati s ponedeljkom, je na Twitterju še navedlo ministrstvo.