Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 4.)

Ljubljana, 21. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju zunanjih ministrov Italije, Slovenije in Hrvaške ter podpisu skupne izjave o zaščiti severnega Jadrana in nadaljevanju dialoga za širjenje EU na Balkan. Poročale so tudi o spremembi slovenske strategije cepljenja in napovedanem obisku evropske komisarke za notranje zadeve v Sloveniji.