Poljske in francoske oblasti napovedujejo rahljanje ukrepov za zajezitev virusa

Varšava/Pariz, 21. aprila - Poljske oblasti, ki ocenjujejo, da so na Poljskem že dosegli vrh tretjega vala epidemije covida-19, bodo v ponedeljek v večini regij sprostile določene ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Rahljanje ukrepov pa so za ponedeljek napovedale tudi francoske oblasti, ki ocenjujejo, da so v Franciji dosegli vrh tretjega vala oziroma da so blizu.