Nemški bundestag podprl zakon o ostrejših ukrepih za zajezitev virusa

Berlin, 21. aprila - Spodnji dom nemškega parlamenta je danes sprejel predlog zakonodaje, ki predvideva uvedbo t. i. zvezne nujne zavore. Predlog, o katerem bo v četrtek odločal še zgornji dom, med drugim predvideva uvedbo policijske ure in drugih omejitvenih ukrepov v okrožjih z višjo incidenco okužb. Pred parlamentom so se medtem spopadli protestniki in policisti.