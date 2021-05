Slovenija prva mednarodna priznanja zahodnoevropskih držav dočakala v manj kot pol leta samostojnosti

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 24. maja - Slovenija je samostojnost razglasila 24. junija 1991. Vrhunec prizadevanj za mednarodno priznanje je sledil že konec istega leta. 19. decembra 1991 so namreč Nemčija, Švedska in Islandija kot prve zahodnoevropske države priznale samostojnost in neodvisnost Slovenije. Prva priznanja so sicer bila že v prvih mesecih po razglasitvi samostojnosti.