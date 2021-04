Novi rektor ljubljanske univerze je Gregor Majdič

Ljubljana, 21. aprila - Novi rektor ljubljanske univerze za mandatno obdobje 2021-2025 je Gregor Majdič. V današnjem drugem krogu volitev je premagal tekmeca in dozdajšnjega rektorja Igorja Papiča. Majdič je prejel 54,9 odstotka veljavnih glasov, Papič pa 45,1 odstotka, so sporočili z univerze. Volitve so izvedli elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati.