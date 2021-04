Evropske države se po zeleni luči Eme pripravljajo na uporabo cepiva Johnson & Johnsona

Rim/Berlin/Praga, 21. aprila - Več evropskih držav se po torkovi odločitvi Evropske agencije za zdravila (Ema), da so koristi cepljenja s cepivom proti covidu-19 družbe Johnson & Johnson večje od tveganj, pripravlja na začetek cepljenja z njim. Med temi so Italija, Češka, Nemčija in Nizozemska.