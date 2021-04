Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 21. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,88 odstotka in se ustalil pri 1047,83 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 2,133 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice NLB. Navzgor so šle delnice Petrola, navzdol pa delnice Cinkarne, Krke, Luke, Save Re, Triglava in Uniorja.