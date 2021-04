V SEM razstava Sprevod nadnaravnih bitij yokai iz Japonske

Ljubljana, 22. aprila - Slovenski etnografski muzej (SEM) od danes do 13. junija gosti razstavo Japonske fundacije z naslovom Sprevod nadnaravnih bitij yokai iz Japonske. Razstava, ki začenja svojo pot po svetu ravno v SEM, razkriva japonsko kulturo yokaija o nadnaravnih skrivnostnih bitjih oziroma pošastih, upodobljenih na zvitkih in lesoreznih tiskih in drugih medijih.