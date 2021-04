Ljubljanski študenti psihologije s psihološko preventivno akcijo za mlade

Ljubljana, 22. aprila - Študenti psihologije na ljubljanski filozofski fakulteti v teh dneh s preventivno akcijo s sloganom Sam? Ni panike! mlade osveščajo o osamljenosti, paničnih napadih in tesnobi, ki so v času trenutne pandemije še toliko bolj aktualen in pogost vzrok za stiske in duševne težave, so sporočili.