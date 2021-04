Frizerji in kozmetiki za bolj življenjske pogoje dela

Ljubljana, 21. aprila - Frizerji in kozmetiki, združeni v sekcijah pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), opozarjajo na neživljenjske in nesmiselne pogoje dela. Vlado so zato pozvali, da odpravi omejitev na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Želijo si tudi možnosti sočasnega izvajanja storitev za člane istega gospodinjstva.