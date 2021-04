Podjetje Lotrič Metrology v pandemiji našlo nove priložnosti

Železniki, 21. aprila - Družinsko podjetje Lotrič Metrology, ki letos praznuje 30. obletnico obstoja, se je v pandemskem letu osredotočilo na nove priložnosti. Lotilo se je razvoja prvega slovenskega respiratorja in testiranja zaščitnih mask. Poslovno leto so v podjetju zaključili s 13-odstotno rastjo, svoje delo pa so predstavili danes v novih prostorih v Železnikih.