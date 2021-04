Odbor brez poziva vladi k bolj okolju prijaznemu načrtu za okrevanje

Ljubljana, 21. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes razpravljal o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Razpravo so zahtevali poslanci Levice, ki so prepričani, da je v njem preveč podnebju škodljivih ukrepov. Vlado so želeli pozvati, naj to spremeni, a odbor predlaganih sklepov ni podprl.