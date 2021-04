Krajinski park Sečoveljske soline praznuje 20 let

Seča/Ljubljana, 21. aprila - Danes mineva 20 let, odkar je vlada določila območje Krajinskega parka Sečoveljske soline, prvega upravljanega krajinskega parka ob slovenski obali. Na območju krajinskega parka se danes prepletajo trije temeljni vidiki rabe prostora: naravovarstveni, kulturni in gospodarski, so navedli na ministrstvu za okolje in prostor.