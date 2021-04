Podgoršek s kolegi iz tujine o izzivih in priložnostih za kmetijska gospodarstva

Ljubljana, 21. aprila - Kmetijski minister Jože Podgoršek in državni sekretar Aleš Irgolič sta se udeležila zasedanja ministrov za kmetijstvo višegrajske skupine, Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije. Razpravljali so o izzivih in priložnostih za kmetijska gospodarstva v luči strategije od vil do vilic ter izmenjali izkušnje s področja skupne kmetijske politike.