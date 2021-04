V Srbiji prihodnji teden Dnevi slovenskega filma

Beograd, 23. aprila - V beograjski Jugoslovanski kinoteki bodo od 26. do 29. aprila potekali Dnevi slovenskega filma. Dneve bo uvedla projekcija kratkega dokumentarnega filma Neločljivi scenarista in režiserja Marka Naberšnika in celovečerni dokumentarno-igrani film Antigona - kako si upamo! režiserja Janija Severja, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).