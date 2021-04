NIB ustanovil novo odcepljeno podjetje na področju genskega zdravljenja

Ljubljana, 21. aprila - Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je danes predstavil novoustanovljeno odcepljeno podjetje Niba Labs, s katerim so podpisali licenčno pogodbo za prenos znanja in tehnologije. Kot je poudarila direktorica NIB Maja Ravnikar, s tem dejanjem metodologijo za razvoj in karakterizacijo farmacevtskih produktov predajajo v podjetniško upravljanje.