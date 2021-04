Občina Bovec pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma starejših

Bovec, 21. aprila - Občina Bovec je minuli petek pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše občane v Bovcu in tako s svoje strani izpolnila vse pogoje za začetek gradnje in pridobitev državnih sredstev, so sporočili z občine. Predviden je dom s 63 enoposteljnimi in dvoposteljnimi sobami na lokaciji blizu zdravstvenega doma.