Iz superlige izstopila tudi Handanovićev in Oblakov klub

Ljubljana, 21. aprila - Nogometna superliga, ki je v zadnjih dneh dvignila mnogo prahu in kritik, je pred razpadom. Potem ko jo je že v torek zvečer zapustila šesterica angleških klubov, ki so bili soustanovitelji, sta zdaj uradno izstopila tudi milanski Inter Samirja Handanovića in Atletico Madrid Jana Oblaka.