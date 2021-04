Raziskava: Mlade v Sloveniji podnebne spremembe skrbijo manj od njihovih evropskih vrstnikov

Ljubljana, 21. aprila - Za mlade med 15 in 35 letom v Sloveniji so podnebne spremembe poleg onesnaževanja okolja in revščine največja težava, s katero se spoprijema svet, kaže evropska raziskava Climate of Change. A takšnih, ki so zelo ali izjemno zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb, je 36 odstotkov, kar je deset odstotnih točk manj od povprečja v 23 evropskih državah.