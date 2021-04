Agnelli spremenil mnenje: Superliga ne more naprej

Ljubljana, 21. aprila - Nogometna superliga, ki jo je v nedeljo ustanovilo 12 evropskih klubov iz Italije, Španije in Anglije, medtem pa so jo angleški predstavniki že zapustili, je vse bližje neslavnega konca. Eden pobudnikov superlige, predsednik Juventusa Andrea Agnelli, je za Reuters dejal, da ob odstopu angleške šesterice tekmovanje ne more naprej.