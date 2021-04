S čezmejnim projektom do valorizacije in promocije mitske pokrajine

Kozina, 24. aprila - V okviru nedavno zaključenega projekta sta občina Hrpelje-Kozina in Mošćenička Draga na Hrvaškem vzpostavili čezmejno turistično destinacijo Mitski park. Na ta način želijo ohraniti in valorizirati kulturno dediščino mitske pokrajine v luči trajnostnega turizma. V vasi Rodik so uredili tematski poti in nov center za obiskovalce.