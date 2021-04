V Kočevju 6. maja za promet poskusno zapirajo del mestnega jedra

Kočevje, 21. aprila - V okviru projekta Vsi v mesto! bodo v Kočevju za nekaj mesecev za promet poskusno zaprli del mestnega jedra in tako ustvarili varen prostor za druženje in vsakodnevno življenje ljudi. Če se bo rešitev izkazala kot dobra, bi lahko po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča postala trajna nekje do konca prihodnjega leta.