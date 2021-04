Janša danes na delovnem obisku na Poljskem

Ljubljana, 22. aprila - Premier Janez Janša se bo danes mudil na delovnem obisku na Poljskem, kjer ga bo gostil poljski kolega Mateusz Morawiecki. Namen obiska je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter izmenjava mnenj o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah, tudi o slovenskem predsedovanju EU, so navedli v premierjevem kabinetu.