Ljubljana, 21. aprila - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se bo danes popoldne udeležil virtualne ministrske okrogle mize, ki bo potekala ob robu Podnebnega vrha voditeljev, na njej pa bodo ministri razpravljali o krepitvi podnebne ambicije v luči priprav na novembrsko podnebno konferenco v Glasgowu, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.