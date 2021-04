Zaradi zaprtja ruškega mostu konec maja nujen obvoz čez Maribor

Maribor/Ruše, 27. aprila - Zaradi obnove bodo most čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami konec maja popolnoma zaprli, obvoz pa je predviden prek Koroškega mosta v Mariboru. To bo še dodatno obremenilo promet na cesti iz Maribora proti Koroški. Tam trenutno potekajo dela tudi v Bresternici in Kamnici, a bodo ta po napovedih do zaprtja ruškega mostu že končana.