V Kopru na ogled likovna dela Lučke Šparovec

Koper, 21. aprila - V koprski Galeriji Meduza bodo od danes pa do vključno 11. junija na ogled risbe večjih dimenzij, slike in objekti akademske slikarke Lučke Šparovec pod skupnim naslovom Prehajanje. Interakcija risbe in objekta predstavlja zgodbo subjekta v današnjem času, ki namenja poudarek duhovnemu življenju, po drugi strani pa je nasprotje materialnemu.