Netflix v prvem četrtletju ni izpolnil ciljev

New York, 21. aprila - Podjetje za spletno prikazovanje filmov in televizijskih serij Netflix je v prvem četrtletju število naročnikov povečalo za 3,98 milijona, kar je precej pod zastavljenimi cilji. Načrtovali so jih šest milijonov. Prvo trimesečje so tako končali z 207,64 milijona naročnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.