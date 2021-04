Indija se ob pomanjkanju kisika sooča s strmim porastom covidnih bolnikov

New Delhi, 21. aprila - Indija se sooča s strmim porastom covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu so potrdili 295.000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2023 covidnih bolnikov, največ v enem dnevu doslej. Bolnišnice v New Delhiju medtem poročajo o pomanjkanju kisika, s katerim oskrbujejo covidne bolnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.