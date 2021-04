Slovenščina na dlani inovativno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenskega jezika

Maribor, 21. aprila - Univerza v Mariboru danes in v četrtek gosti strokovno in znanstveno konferenco na temo razvoja in rabe učnih e-okolij za slovenščino ter okroglo mizo o novih izzivih pri jezikovnem pouku slovenščine. Na njej bodo predstavili inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, ki bo na voljo od prihodnjega šolskega leta.