Evropski parlament in države članice z dogovorom glede zmanjšanja izpustov

Bruselj, 21. aprila - Pogajalci držav članic in Evropskega parlamenta so po več mesecih dosegli dogovor glede novih podnebnih pravil. S tem so odprli pot uzakonitvi cilja podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050 in zmanjšanju količine izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990, so danes sporočili iz Bruslja.