Nova poškodba Hardna, mrežice premagale pelikane

Los Angeles, 21. aprila - Košarkarji Brooklyn Nets, eni od glavnih kandidatov za naslov v severnoameriški ligi NBA, so za "nedoločen čas" izgubili zvezdnika Jamesa Hardna, ki je spet poškodovan. Kljub temu so mrežice na krilih 32 točk Kyrieja Irvinga v gosteh premagale New Orleans Pelicans s 134:129.