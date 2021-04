Angleška šesterica izstopila iz superlige, slednja napovedala preoblikovanje

Ljubljana, 21. aprila - Vseh šest angleških nogometnih klubov, ki so soustanovili superligo, je uradno potrdilo, da zapuščajo projekt. Pri superligi pa še vztrajajo in pravijo, da bodo "preoblikovali" projekt, v katerem je za zdaj ostalo šest klubov - po trije iz Španije in Italije. Toda v javnosti je vse več informacij o tem, da bodo to tekmovanje zapustili še nekateri.