Newyorške borze trgovanje zaključile v rdečem

New York, 20. aprila - Tečaji delnic na newyorških borzah so že drugi trgovalni dan zapored sklenili s padci. Naraščajoči primeri okužb s koronavirusom po svetu so namreč privedli do novih skrbi med vlagatelji zaradi nadaljnjega negativnega vpliva na gospodarstvo. Slednje je zasenčilo serijo trdnih rezultatov posameznih podjetij, poročajo borzni analitiki.