Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o trendu padanja okužb pri nas, o ustavitvi prekrškovnega postopka zoper mariborskega dijaka in o pripravljenosti Slovenske vojske (SV). Poročale so tudi o padcu Slovenije po indeksu medijske svobode glede na poročilo organizacije Novinarji brez meja (RSF) in o potresnem sunku v bližini Domžal.