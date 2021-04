Tonin s črnogorsko kolegico poudaril odlično sodelovanje med državama

Ljubljana, 20. aprila - Obrambni minister Matej Tonin in njegova črnogorska kolegica Olivera Injac sta danes sodelovanje med državama ocenila za odlično, zelo intenzivno in razvejano na številnih področjih. Tonin je poudaril, da ima Slovenija med vsemi državami Zahodnega Balkana ravno s Črno goro najobsežnejše in najbolj raznoliko sodelovanje, na vseh ravneh.