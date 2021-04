Finski reli bo letos šele jeseni

Jyvaskyla, 20. aprila - Prireditelji relija po Finski, ene najbolj prepoznavnih dirk svetovnega prvenstva, so sporočili, da bo letošnja izvedba potekala jeseni namesto poleti. V upanju, da bodo lahko na Finskem takrat tekmovanja že spremljali tudi gledalci, so jo prestavili na nov termin od 30. septembra do 3. oktobra.