Janša v četrtek na delovni obisk na Poljsko

Ljubljana, 20. aprila - Premier Janez Janša se bo v četrtek mudil na delovnem obisku na Poljskem, kjer ga bo gostil poljski kolega Mateusz Morawiecki. Namen obiska je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter izmenjava mnenj o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah, tudi o slovenskem predsedovanju EU, so navedli v premierjevem kabinetu.