Celovčani zmagovalci letošnje sezone lige ICEHL

Bolzano, 20. aprila - Hokejisti celovške ekipe KAC so postali prvaki lige ICEHL, v kateri bo v naslednji sezoni nastopala tudi ljubljanska SŽ Olimpija. Celovčani so v peti tekmi finala v Bolzanu zmagali s 5:3 in se s skupnim izidom 4:1 v zmagah veselili naslova prvaka najvišje ravni regionalnega tekmovanja.