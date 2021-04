Koronska kriza močno oklestila dobiček SID banke

Ljubljana, 20. aprila - SID banka je lani ustvarila 8,5 milijona evrov čistega dobička. To je bistveno manj kot v rekordnem letu 2019, ko je znašal nekaj več kot 32 milijonov evrov in ko je banka vknjižila izredne neobrestne prihodke. Lanski dobiček je bil manjši od povprečja preteklih let, kar je posledica koronske krize.