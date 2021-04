Odbor DZ za gospodarstvo o ponovnem zagonu gostinstva

Ljubljana, 21. aprila - Odbor DZ za gospodarstvo bo danes razpravljal o problematiki ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in ostalem storitvenem sektorju. Vlado naj bi na predlog poslancev LMŠ pozval, naj nemudoma sprejme posebno pomoč za gostinstvo, turizem, industrijo srečanj in ostale storitvene dejavnosti, ki so že več mesecev zaprte.